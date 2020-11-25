В России был установлен новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса – так, за сутки от инфекции скончалось 507 человек.

Как отмечается, число погибших от коронавирусной инфекции впервые превысило 500 человек за сутки. Всего же коронавирус стал причиной смерти 37 538 россиян за всё время пандемии.

Также за прошедшие сутки было выявлено 23 675 новых случаев заболевания. Это на 561 пациента меньше, чем за прошлый день, и минимум за период с 19 ноября. Общее число заразившихся коронавирусом составляет 2 162 503 человек.

Вылечились от инфекции ещё 25 748 пациентов. Общее число излечившихся, таким образом, составляет 1 660 419 человек. Продолжают лечиться 464 546 пациентов.