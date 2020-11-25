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Одежду для повседневного ношения теперь можно печатать на 3D-принтере. Она изготавливается не из текстиля, однако материал полиуретан практически не уступает ему по своим характеристикам и практичности.

Новую технологию изготовления одежды разработали специалисты проекта «Инжиниринг и инновации», реализация которого осуществлялась РГУ им. Косыгина. Они заявляют, что созданный ими способ дает возможность быстро создавать различные виды одежды. Причем технология позволяет печатать образцы в полном соответствии с особенностями телосложения будущего владельца.

Материал, который применяется для печати – это полиуретан TPU 92A-1, который не уступает текстилю по упругости, жесткости и растяжению. Одежду из него уже сейчас можно использовать для повседневного ношения, однако эксперты еще намереваются оценить гигиенические и санитарные свойства материала.

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