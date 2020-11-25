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Российские ученые, представляющие Пермский политехнический университет, разработали уникальный материал, который может быть использован для защиты транспортных средств. Эксперты заявляют, что даже при сильных столкновениях эта своеобразная «броня» принимает на себя удар, а автомобиль остается невредимым.

Создатели материала сравнили его со вставками в бронежилете, выполняющими практически ту же самую функцию. Он может монтироваться на авто или железнодорожный транспорт – в любом случае эффект будет просто потрясающим. Кроме того, он подойдет и для строительной отрасли.

По словам ученым, к преимуществам нового материала относится и низкая цена его производства. Они не раскрывают состав, но сообщают, что все компоненты «брони» смешивались при нагреве до 1400 градусов, после чего готовый состав охлаждался на протяжении 15 часов. Также эксперты отметили, что использовали только экологически чистые ингредиенты.

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