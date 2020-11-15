Российские СМИ предположили, что армия Украины может осуществить попытку возвращения Крыма военным путём.

Об этом заявили журналисты издания РИА Новости. Как сообщается, на боевые действия украинских военных могут вдохновить успехи войск Азербайджана в Нагорном Карабахе. Так, Азербайджан использовал против армянских войск ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2, которые продемонстрировали большую эффективность. Выражается мнение, что украинская армия может использовать эти же беспилотники.

Впрочем, авторы статьи также указывают, что Крым в настоящее время является одним из защищённых мест на планете. Так, на его обороне находится 22-й армейский корпус Черноморского флота, и 31-я дивизия ПВО, а также самолёты 27-й смешанной авиадивиии. Море же охраняют боевые корабли Черноморского флота.

Таким образом, даже если военные силы Украины и захотят совершить нападение на Крым, у них не хватит сил и средств для победы.