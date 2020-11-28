Несмотря на то, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 превосходит «младшую» модель GeForce RTX 3060 Ti на целых 1024 ядра CUDA, по производительности она выигрывает с перевесом всего 12 процентов. Такой результат выдали синтетические тесты Geekbench и 3DMark. Впрочем, выносить приговор графическому адаптеру еще рано, так как никто не видел, как именно он поведет себя в играх.

Обе видеокарты должны поступить в продажу 2 декабря текущего года. Покупка более «продвинутого» адаптера GeForce RTX 3070 обойдется в 499 долларов. Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti будет продаваться на 99 долларов дешевле. Производитель заявляет, что она рассчитана на решение широкого круга задач и создана специально для основного пользовательского сегмента.

Компания Nvidia планирует за день до выхода выпустить несколько подробных обзоров обеих моделей видеокарт, чтобы дать пользователям возможность определиться с выбором.