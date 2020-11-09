В республике Тыва была выявлена самая высокая аварийность в стране. Рейтинг составлялся на основе числа аварий на сто тысяч единиц автомобилей.

Как сообщается, в республике за девять месяцев было зафиксировано 632 ДТП. Однако при этом число ДТП уменьшилось на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число пострадавших в этих ДТП составляет 202 человека на 100 тысяч жителей, погибших – 117 человек.

Для сравнения, на предыдущем месте рейтинга аварийности находится республика Алтай – 323 аварии. Это выше на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Число пострадавших на сто тысяч жителей – 154 человека, число погибших – 109 человек.

Самыми безопасными регионами стали Чеченская республика – 44 ДТП, Свердловская область – 98 ДТП и Ростовская область – 102 ДТП.