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Летом 2020 года был принят закон о так называемом «народном бюджете» – средствах, которые будут выделяться под инициативы жителей регионов. Предполагается, что он начнет действовать в ближайшее время и поспособствует развитию взаимопонимания между властями области или края и его жителями.

Средства из регионального бюджета будут выделяться инициативным группам, которые хотели бы воплотить в реальность какую-либо идею. К примеру, благоустроить сквер, отремонтировать автомобильную дорогу или выполнить еще какое-то полезное дело для региона. В такие группы может входить не меньше 10 человек в возрасте от 16 лет.

Инициативные группы выдвигают свои проекты на рассмотрение местных властей, которое может длится не более месяца. После этого принимается решение о выделении средств и осуществляется четкий контроль за их освоением в ходе реализации проекта.

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