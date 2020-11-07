В маленьком научном городке Оболенский, что находится неподалеку от Серпухова, правоохранительные органы задержали подполковника погранвойск ФСБ. Задержание было произведено по подозрению в изнасиловании малолетнего. Причем дальнего своего родственника.

О том, что офицер на протяжении длительного времени совершал незаконные действия сексуального характера, жертва рассказала учителям своей школы. Они обратились в полицию, что и привело к задержанию офицера.

Подполковник ФСБ имеет хорошую репутацию на службе. Ранее ему было вручено благодарственное письмо, в котором отметили его заслуги в военно-патриотическом воспитании молодого поколения. Также офицер является хорошим семьянином. Заявитель – дальний родственник задержанного, который воспитывается в многодетной семье.

В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства дела. Проводятся допросы всех лиц, которые могут пролить на них свет.