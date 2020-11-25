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В Подмосковье к концу года, как сообщает губернатор региона Андрей Воробьев, могут ослабить ограничения, которые были установлены из-за коронавируса.

Согласно его заявлению, ввода новых ограничений не планируется, а некоторые и вовсе могут перед Новым годом снять. Но это, как подчеркнул Воробьев, ещё не точно. Он выразил надежду, что врачи, развитие ситуации, и вакцинация дадут возможность для ослабления ограничений. В регионе, как отмечается, запланировано открыть около 80-ти пунктов, где будут ставить вакцину от коронавируса.

В Московской области в настоящее время под запретом массовые гуляния, а для некоторых категорий граждан установлен режим самоизоляции. За последние сутки в Подмосковье было выявлено 970 новых случаев заражения коронавирусом, 558 пациентов выздоровело, 21 человек скончался.

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