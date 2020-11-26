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В одну из больниц Подольска, что в Московской области, привезли 9-летнего мальчика с ножевыми ранениями в область живота и спины. Неизвестный избил ребенка, после чего нанес ему пять ударов ножом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Чуть позже пресс-служба региональной прокуратуры заявила, что в совершении преступления подозревается мужчина, являющийся сожителем опекуна ребенка.

В ходе следствия выяснилось, что мальчик уже 7 лет живет под опекой жительницы Подольска. Правоохранительные органы предполагают, что мужчина, который проживал с ними в одной квартире, избил и пытался убить ребенка в ходе ссоры. В настоящий момент все обстоятельства инцидента выясняются, следствие продолжается. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

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