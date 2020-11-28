На улице Летчика Грицевца в Новой Москве произошла массовая потасовка. Все началось с разборок между собой водителей двух автомобилей, на помощь которым пришли верные друзья.

Один из водителей не нашел подходящего места для парковки и заблокировал выезд для одной из машин. Ее владелец, который появился спустя несколько минут, остался недоволен таким поступком и потребовал убрать авто. Словесный спор очень быстро перерос в масштабную драку, так как к ней подключились друзья и знакомые соперников.

Позже очевидцы рассказывали сотрудникам правоохранительных органов, что водителя, который заблокировал проезд и спровоцировал потасовку, хотели задержать до приезда полиции. Однако он сумел вырваться из плотного кольца оппонентов, сел в машину и ретировался с места событий. Попутно чуть не наехав на человека. В настоящее время полицейские обстоятельно изучают все детали инцидента и разыскивают сбежавшего водителя.