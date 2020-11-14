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В Москве и Подмосковье организована проверка более 20 мечетей из-за сообщений о минировании.

Как указывается, поступили сведения о том, что две мечети в Москве были заминированы. Речь идёт об Исторической мечети и Мемориальной мечети. Из них эвакуировали персонал и посетителей, и направили спецсотрудников.

Проведённая проверка силами специалистов оперативных служб и сотрудников правоохранительных органов показала, что данные сообщения были ложными.

Отмечается, что в России с ещё с ноября прошлого года начало поступать много писем о минировании объектов по всей стране. В основном, информация об этом направлялась по электронной почте из-за рубежа. После проверки были заблокированы пять ресурсов, с которых были отправлены данные письма.

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  • Анна
  • 14.11.2020
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