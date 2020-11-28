Игнорирование необходимости соблюдать социальную дистанцию, недостаточное количество бактерицидного оборудования, а также халатное отношение персонала к несоблюдению покупателями масочного режима стали причиной вспышки коронавируса в столичном магазине «М.Видео». В пятницу он был опечатан Роспотребнадзором, специалисты которого сразу же занялись расследованием.

Специалисты, которые проводили это расследование, установили, что администрация магазина не предпринимала мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Из-за этого заразилось несколько сотрудников. Помимо этого, игнорирование торговой точкой противоэпидемических требований создало серьезные риски для здоровья посетителей.

Магазин опечатан до сих пор. В настоящий момент ожидается рассмотрение судебными инстанциями вопроса о его закрытии на три месяца. Помимо этого, на компанию может быть наложен штраф.