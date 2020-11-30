В информагентстве Military Watch составили список худших истребителей, состоящих на службе американских Военно-воздушных сил.

К такому выводу военные эксперты пришли после тщательного изучения доклада, который был подготовлен американским правительством. Согласно их словам США обладают десятками боевых летательных аппаратов, но лишь некоторые из них способны показать максимальную эффективность при осуществлении тех или иных задач.

Главная причина низкой боевой готовности заключается в износе истребителей и плохом техобслуживании. Например, F-22 хоть и относится к наиболее продвинутым американским самолетам, однако крайне сложный в эксплуатации. Легче всего поддерживать A-10 и F-16, но они постепенно заменяются F-35, который тоже очень трудно обслуживать.