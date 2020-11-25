В Ливии заметили российские бомбардировщики Су-24, которые участвовали в учениях Ливийской национальной армии.

Об этом сообщает издание avia.pro. На опубликованных кадрах можно увидеть самолёты, на которых закрашены бортовые номера, а также звёзды на крыльях и хвосте самолёта. О том, что это именно Су-24, говорит специфическая раскраска бомбардировщика, а также идентификационный знак на хвосте самолёта. У российских ВКС именно здесь размещается красная звезда.

Также указывается, что в Ливии Су-24 уже не числятся на вооружении, так как они были уничтожены ещё во время войны. Однако некоторое время назад сообщалось, что Су-24 неизвестной принадлежности уничтожили ряд турецких объектов на территории Ливии.

Впрочем, как указывает эксперт Олег Лукьянов, участие бомбардировщиков ВКС России в ливийских учениях маловероятно, однако это могут быть старые машины, которые приобрела ближневосточная страна, поддерживающая ливийскую национальную армию.