В Ленинградской области в одной из церквей мужчина выгнал остальных прихожан, и залез в купель, устроив непонятный ритуал.

Инцидент произошёл в посёлке Красный Бор 19 декабря. Как сообщается, мужчина, после того, как выгнал прихожан, забрался в купель и несколько раз окунулся, пытаясь при этом молиться. Также он бормотал, что его хотят убить. Происходящее было записано на видео.

Мужчину пытались успокоить, также были вызваны правоохранительные органы и психиатрическая бригада. После того, как в церкви удалось открыть двери и зашел батюшка, неадекватный мужчина убежал в лес прямо босиком до прибытия полиции и медиков.

В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств и деталей инцидента.