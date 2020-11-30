Бывший спасатель одного из подразделений МЧС призван к ответу за коррупцию. Он получил взятку в размере 25 000 рублей, которая стоила ему работы, а также привела на скамью подсудимых. Суд приговорил сотрудника к трем годам лишения свободы условно, а также запретил в течение 1,5 лет занимать какие-либо должности на муниципальной или государственной службе.

Следствие по делу спасателя проводила Северо-Западная транспортная прокуратура, которая и раскрыла все подробности дела. Оказалось, экс-сотрудник МЧС за 25 000 рублей «сделал» документ, разрешающий управлять маломерными судами. При этом он обошел одно из главных требований, которые должны быть выполнены при выдаче удостоверения – проверку соответствующих навыков у взяткодателя.

Сосновоборский суд учел раскаяние спасателя, а также тот факт, что он сразу признался во всем, не пытаясь вводить следствие в заблуждение. Средства, полученные в виде взятки, были изъяты в пользу государства.