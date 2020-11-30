Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Две семьи, в которых родились тройни, получили по три миллиона рублей на покупку жилья. Данные выплаты предусмотрены программой, которая реализуется в Ленинградской области уже в течение шести лет.

Сертификаты на 3 000 000 рублей в 2020 году выдали семьям из Выборгского и Гатчинского районов. В первой из них одновременно родились две девочки – Диана и Арина, а также мальчик, которого назвали Владиславом. Во второй в прошлом месяце появилось трое мальчиков – Василий, Иван и Григорий. В этой семье теперь семеро детей.

За все время действия программы средства на покупку жилья получили 23 семьи Ленобласти.

Кроме того, руководство области поздравило многодетные семьи с Днем матери, который отмечался накануне, и вручило награды родителям, которые воспитывают 5 и более детей.

Вам может понравиться

Ленобласть выделит 5 млн рублей на фуршет с коньяком и фарфоровой посудой

На портале государственных закупок обнаружена информация о том, что для властей Ленинградской…

Российским силовикам запретили мириться с обвиняемыми в насилии против полиции

После увольнения одного из российских полицейских, который решил примириться с Павлом Климовым,…

Пожарные Москвы рассказали о своей работе

Константин Ефимов и Николай Демиденко, пожарные, работающие в столице РФ, поведали о…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 30 ноября – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 30 ноября – ясно, до 8 °C |