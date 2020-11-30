Две семьи, в которых родились тройни, получили по три миллиона рублей на покупку жилья. Данные выплаты предусмотрены программой, которая реализуется в Ленинградской области уже в течение шести лет.

Сертификаты на 3 000 000 рублей в 2020 году выдали семьям из Выборгского и Гатчинского районов. В первой из них одновременно родились две девочки – Диана и Арина, а также мальчик, которого назвали Владиславом. Во второй в прошлом месяце появилось трое мальчиков – Василий, Иван и Григорий. В этой семье теперь семеро детей.

За все время действия программы средства на покупку жилья получили 23 семьи Ленобласти.

Кроме того, руководство области поздравило многодетные семьи с Днем матери, который отмечался накануне, и вручило награды родителям, которые воспитывают 5 и более детей.