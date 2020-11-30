Денис Лебедев, мэр Коломны, сообщил о передаче в аренду 640 гектаров земель фермерской организации «МираСыр» для разведения коз.

Согласно словам главы городского округа, он подписал договор с Александром Шнякиным, руководителем фермерского хозяйства, на передачу муниципальных земель в долгосрочную аренду. На выделенной территории организация собирается создать масштабный животноводческий комплекс.

В проект планируется вложить свыше 300 000 000 рублей, создав тем самым более тридцати мест для работников. Рядом с козьей фермой будет также возведен пищевой комбинат, где планируется изготавливать различные молочные продукты и диетическое мясо.