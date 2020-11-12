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Сотрудники управления СК РФ по Республике Карелия сообщили о передаче в суд уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Сортавала, обвиняемого в сексуальных надругательствах над незнакомой девушкой.

Согласно версии следователей, данный инцидент произошел в конце августа в ночное время суток. 34-летний подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, набросился на случайную прохожую на одной из улиц города. Затем он повел ее в безлюдное место и изнасиловал, угрожая при этом убийством. После содеянного преступления злоумышленник скрылся.

Работники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли подозреваемого, заключив его затем под стражу. Следователи собрали всю необходимую доказательную базу и отправили дело в суд. Если мужчину признают виновным, то его могут отправить в тюрьму сроком на 10 лет.

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