Появился видеоролик, на котором демонстрируется попадание турецкой ракеты по танку Т-72 армянских вооруженных сил. Запись была сделана в рамках боевых столкновений, прошедших возле населенного пункта Шуши.

Отмечается, что бронетехника не только не получила серьезных повреждений, но и смогла продолжить участие в боях. Эксперты отмечают, что, скорее всего, снаряду не удалось пробить броню боевой машины, из-за чего он разорвался рядом с ней. В ряде СМИ указывают на то, что нагорно-карабахские бойцы храбро сражаются за свои земли.

Танки и спецподразделения армянских войск продолжают обстреливать силы врага, не позволяя ему подойти к населенному пункту, который является вторым по величине городом в Нагорном Карабахе и важной стратегической точкой, так как соединяет регион с Арменией.