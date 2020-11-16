Журналисты издания Avia.Pro получили из непроверенных источников информацию о нападении неизвестных на патруль российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Эксперты предполагают, что эта атака – дело рук Армии обороны Арцаха, которую не устраивает мирное соглашение.

Напомним, что ранее отдельные подразделения Армии заявляли о том, что не намереваются покидать свои позиции и подчиняться соглашению. Часть военнослужащих все же покинула зону боевых действий, однако остальные приняли решение остаться и продолжать борьбу за фактически уже отданные районы Нагорного Карабаха.

Именно поэтому журналисты Avia.Pro назвали их виновниками нападения на осуществляющих патрулирование миротворцев. Впрочем, официальной информации по этой атаке в настоящий момент нет, как нет и данных о раненых, погибших и нападающей стороне. Поэтому следует все же дождаться комментариев от руководства миротворческих сил, прежде чем делать какие-либо выводы.