На фотографиях колонны российских миротворцев, передвигающихся в Нагорный Карабах, военные эксперты разглядели автомобиль с комплексом РБ-341В «Леер-3», который предназначен для радиоподавления и РЭБ. Помимо специального оборудования, он также оснащен беспилотными аппаратами «Орлан-10».

Специалисты сообщают, что «Леер-3» успешно прошел испытания в боевой обстановке и способен выполнять целый ряд самых разнообразных функций. Начиная с подавления мобильной связи и имитации работы базовой вышки до ведения разведки и воздействия на радиоэлектронные системы потенциального противника.

По мнению экспертов, подобное оборудование несколько нехарактерно для миротворческих соединений, в задачу которых входит лишь фиксация нарушений и мониторинг общей ситуации. Поэтому они выдвинули предположение, что «Леер-3» будет применяться для боевых действий против подразделений Армии обороны НКР, отказывающихся покидать позиции и игнорирующих положения договора о мире.