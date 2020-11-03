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В Калининградской области были усилены меры ограничения по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства 3 ноября.

Так, в числе новых мер была дана рекомендация работодателям – к ним обратились с пожеланием перевести хотя бы половину сотрудников на работу в удалённом формате. Также рекомендуется перейти на дистанционное обучение учреждениям высшего профессионального образования, а также их филиалам. Сделать это им необходимо в срок до 4 декабря.

Уточняется также, что обязательная самоизоляция для жителей региона старше 65-ти лет действует с 3 по 16 ноября.

В регионе, как сообщается, за прошедшие сутки было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом.

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