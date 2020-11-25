24 ноября в Иванове был задержан 63-летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании 10-летней девочки.

Как сообщается, инцидент произошёл утром 19-го ноября – преступник затащил идущую на учёбу школьницу в заброшенный дом, где совершил насилие, угрожая ей ножом. Как было установлено в ходе следственных действий, преступником является уроженец Ярославской области.

Мужчина, как оказалось, ранее уже совершал аналогичные преступления. Как отмечается, насиловать женщин и несовершеннолетних девушек он начал около 20-ти лет назад. В мае 1999 года преступник был пойман и впоследствии отправлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Однако он сбежал из больницы летом этого года.

Решается вопрос о выборе меры пресечения в отношении насильника.