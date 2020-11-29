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В Индии сотни людей вышли на пляжи в поисках кусочков золота.

Как сообщается, после шторма на пляжи Какинада вынесло частицы золота, которые местные рыбаки нашли в пятницу. За эти кусочки им удалось получить несколько сотен рупий, и вскоре об этом прознали все местные жители. Они также отправились на берег искать золото. Указывается, что на поисках были замечены как мужчины, так и женщины с детьми, которых не пугал даже сильный дождь.

Согласно заявлению полиции, несколько недель назад дождь смыл некоторые храмы и старые дома, и именно так на берегу оказалось золото, которое сейчас прибило приливными волнами. Каких-либо крупных находок искателям, как считают в полиции, ожидать не стоит, и особо обогатиться у них не выйдет.

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