В Челябинской области за последние сутки от коронавируса умерло ещё восемь человек.

Как сообщается, от осложнений коронавируса умерли четыре человека – два мужчины возрастом 45 лет и 71 год, и две женщины, им было 86 и 87 лет. Ещё у четверых скончавшихся коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Это также два мужчины в возрасте 61 год и 80 лет, и две женщины, одной из которых было 32 года, другой – 95 лет.

Также сообщается, что за сутки коронавирус был выявлен ещё у 218 человек, в их числе два школьника. За всё время пандемии коронавирус был зафиксирован у 24 395 жителей региона, из них скончались от инфекции и осложнений 783 пациента.

Вылечились от заболевания 16 489 человек, из них 133 – за последние сутки.