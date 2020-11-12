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Педиатр первой клинической поликлиники Челябинская Валентина Глинкина умерла из-за Covid-19 на 60-м году жизни. Весь коллектив медицинского учреждения выразил соболезнования ее родным и близким.

Сообщается, что пока неизвестно, стал ли именно коронавирус причиной смерти. Это выяснится только по результатам вскрытия. Но информация о том, что Глинкина болела Covid, является официально подтвержденной.

Городской отдел здравоохранения рассказал, что Валентина Глинкина работала педиатром с 90-х годов прошлого столетия. Ее любили и уважали и дети, и родители, и весь коллектив поликлиники. Поэтому память об отличном педиатре и школьном враче навсегда останется в сердцах тех людей, которые знали Валентину Николаевну.

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