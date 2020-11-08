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Портал белорусской правозащитной организации «Вясна» опубликовал список протестующих, которые были задержаны во время организованного оппозицией «Марша народовластия». В настоящий момент в него входят уже 325 человек из разных городов страны.

Напомним, что с самого утра воскресенья белорусские власти готовились к акциям протеста. К Дворцу независимости была стянута спецтехника, а также автобусы и грузовики с личным составом. Во всех местах, которые могли бы использоваться для митингов и проведения Марша расставили оцепление из силовиков, бронетехнику и военный транспорт.

Протесты прошли сразу в нескольких городах. Помимо Минска, наиболее активными стали Гомель, Витебск и Бобруйск. Но именно в столице зафиксировано больше всего задержаний. В упомянутом выше списке указано, что лишь три человека из 325 уже оказались на свободе.

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