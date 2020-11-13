Азербайджанская Генпрокуратура сообщила о заведении уголовного дела после падения российского вертолета на территории Армении. Его сбили вооруженные силы Азербайджана.

Согласно словам представителей ведомства, речь идет о халатном отношении к воинской службе, поэтому соответствующее дело будет расследовано специалистами военной прокуратуры. Они добавили, что прямо сейчас следователи определяют личности людей, которые виновны в произошедшем. Ранее они провели допрос военнослужащих, которые могли быть причастны к этому инциденту.

В СМИ напоминают, что российская винтокрылая машина была подбита в небе над Арменией 9 ноября. В итоге погибли двое членов экипажа, а еще один получил травмы средней тяжести. Практически сразу же Азербайджан признал свою вину в случившемся и принес извинения.