Компания Tesla хочет повысить производительность своих мультимедийных систем. И потому намеревается установить в них новые графические процессоры Navi23, которые в ближайшее время выпустит на рынок бренд AMD.

В настоящий момент данная информация появилась только на уровне слухов. Однако инсайдеры не исключают, что слухи могут оказаться правдой.

GPU Navi 23 – ожидаемый продукт, который построен на архитектуре RDNA2. Планируется, что эти видеочипы будут установлены в игровых приставках Xbox и PlayStation. Также компания AMD планирует использовать их в качестве дискретных и встроенных видеокарт в компьютерах и ноутбуках, в трехмерных картах, которые разрабатываются для мобильных устройств.

Видеочипы обладают повышенной производительностью, поэтому ничего удивительного в том, что ними заинтересовалась Tesla нет. Но чтобы найти подтверждение данной информацией, лучше все же дождаться официального заявления.