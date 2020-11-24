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Представители армянской Службы нацбезопасности отметили, что публикуемые в Интернете записи о пленных военнослужащих Армении в Азербайджане не имеют ничего общего с реальностью.

На портале СНБ было опубликовано сообщение, где говорится, что недавно в Сети начали появляться ролики неизвестного происхождения, на которых демонстрируются пленные бойцы и гражданские лица. Однако согласно имеющимся сведениям, данные записи обычно не имеют никакого отношения к Нагорному Карабаху.

Отмечается, что речь идет о хорошо смонтированных видео, кадры из которых были сняты в других странах. Они направлены на создание панических и негативных настроений у армян. В СНБ просят граждан не заниматься распространением подобных материалов и следить за данными, публикуемыми официальными источниками.

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