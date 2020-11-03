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Шушан Степанян, представитель армянского оборонного ведомства, сообщила сегодня, 3 ноября, что спецназ Азербайджана понес значительные потери в ходе боевых столкновений на юго-восточной части Нагорного Карабаха.

Согласно ее словам, в рамках боев, которые прошли в юго-восточной части линии соприкосновения, вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики и добровольцы смогли устроить азербайджанцам «настоящий ад». Она добавила, что азербайджанские отряды специального назначения и иностранные боевики несут большие потери.

В опубликованном сообщении также говорится, что сейчас карабахские войска проводят разведывательные операции, чтобы затем осуществить обстрелы вражеских позиций. В СМИ напоминают, что конфликт в регионе продолжается уже больше месяца. Перемирие между сторонами постоянно нарушается.

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