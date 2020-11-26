В Армении найдено тело военнослужащего 102-й российской военной базы.

Как сообщается, военный находился в Армении по контракту, ему было 36 лет. Его тело обнаружили в Гюмри вне территории воинской части, какие-либо признаки насильственной смерти, как отмечается, отсутствуют. Тело военнослужащего нашёл его сослуживец.

По факту инцидента организовано расследование силами комиссии командования российской военной базы Южного военного округа совместно с правоохранительными органами. Предварительные причины произошедшего при этом не сообщаются.

Ведётся установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Материалы по факту смерти военного готовятся в Ширакском областном СУ СК Армении.