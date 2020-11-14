Главной целью учений украинского спецназа, которые на днях проводились на территории Херсонской области, была отработка мероприятий, направленных на захват Крымского полуострова. Сразу в некоторых изданиях появилась информация о том, что некоторые подразделения, принявшие участия в учениях, до сих пор находятся на границе с Крымом.

Связь, склады вооружений и аэродромы

Захват именно этих объектов отрабатывали украинские спецназовцы. По сценарию учений, сразу несколько диверсионных групп должны были парализовать российские войска – уничтожить командование, не дать возможности боевым самолетам взлетать и приземляться в Крыму, перерезать связь с «Большой землей».

Далее сценарий предполагал высадку воздушного десанта и ввод на территорию полуострова наземных армейских подразделений. Готовых вернуть Крым под контроль Украины.

ВСУ не в первый раз проводят подобные учения. Украинские генералы заявляют, что учебно-тренировочные сборы необходимы для защиты объектов, расположенных на территории Херсонской области, от диверсантов РФ. Которые, по всей видимости, являются плодом воображения украинского Минобороны.

Явки провалены

Помимо учений, призванных видимо «запугать» российские войска в Крыму, Украина регулярно засылает на полуостров своих диверсантов. Но до сих пор они успешно выявлялись и обезвреживались. Во время одной из таких операций рядом с Армянском, погиб военнослужащий РФ.

Также диверсионные группы несколько раз пытались создавать схроны со взрывчаткой, организовывать теракты на дамбе Сиваш. Однако из-за бдительности войск РФ и ФСБ это им ни разу не удалось.

Западное влияние

Не исключено, что диверсионные вылазки и учения на границе с Крымом – это результат воздействия на Украину ее новых западных друзей. Они поставляют в страну оружие и инструкторов, обучающих бойцов ВСУ ведению боевых действий. Так, совсем недавно Украина закупила у Турции беспилотные аппараты «Байрактар», которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии и Нагорном Карабахе.

Впрочем, успех Украины в борьбе за Крым вызывает серьезные сомнения даже несмотря на увеличившиеся возможности ее армии. Полуостров находится под надежной защитой 22 армейского корпуса ЧФ, имеющего на вооружении самые современные разработки. Попытка вторжения с воздуха также обречена на провал, так как на полуострове располагаются комплексы ПВО С-300 и С-400 «Триумф», модернизированные штурмовики и истребители Су-25 и Су-27, бомбардировщики и ударные вертолеты.

Крым надежно защищен и с моря, так как именно здесь базируется Черноморский флот РФ, с которым сложно тягаться не только Украине, но и самым передовым флотам мира.