Алексей Герман, кинорежиссер из РФ, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» рассказал о смерти 45-летней актрисы Светланы Обидиной.

Согласно словам режиссера, ему стало известно о кончине прекрасной киноактрисы Обидиной. Он добавил, что лишь недавно вспоминал о ней. Герман выразил слова соболезнования родным и близким артистки. Причины смерти неизвестны, однако не исключено, что звезда «Улицы разбитых фонарей» заразилась коронавирусом.

В СМИ напоминают, что Обидина обрела общероссийскую известность благодаря участию в съемках шоу, связанных с правоохранительными органами. Помимо «разбитых фонарей» она также успела сняться в «Следователе Тихонов» и «Мажоре-3».