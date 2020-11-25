читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Герман, кинорежиссер из РФ, на своей страничке в соцсети «Фейсбук» рассказал о смерти 45-летней актрисы Светланы Обидиной.

Согласно словам режиссера, ему стало известно о кончине прекрасной киноактрисы Обидиной. Он добавил, что лишь недавно вспоминал о ней. Герман выразил слова соболезнования родным и близким артистки. Причины смерти неизвестны, однако не исключено, что звезда «Улицы разбитых фонарей» заразилась коронавирусом.

В СМИ напоминают, что Обидина обрела общероссийскую известность благодаря участию в съемках шоу, связанных с правоохранительными органами. Помимо «разбитых фонарей» она также успела сняться в «Следователе Тихонов» и «Мажоре-3».

Вам может понравиться

Собчак устроила скандал из-за туалета в Троице-Сергиевской лавре

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак совершенно не понравилось состояние платного туалета в…

Израильский танк обстрелял пост ХАМАС без приказа от командования

Представители пресс-службы израильской армии обороны прояснили ситуацию с танковым обстрелом поста ХАМАС…

Более 150 катков откроют в Подмосковье зимой

Сотрудники подмосковного Министерства благоустройства сообщили о том, что жители региона зимой смогут…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 25 ноября – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 ноября – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 25 ноября – переменная облачность, до 6 °C |