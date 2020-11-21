Украинский гандбольный клуб «Днепрянка» в матче женской Суперлиги одолел соперниц из «Реала» со счетом 30:28. Но общее впечатление от этой победы испортила драка, произошедшая на игровой площадке.

Спровоцировала потасовку одна из гандболисток «Реала», которая толкнула рвущуюся в атаку соперницу. Та в ответ нанесла удар кулаком. А еще через несколько секунд дрались уже не только представительницы команд, находящиеся на площадке, но и наставники клубов вместе с помощниками.

Потасовка длилась несколько минут. Затем судьям все же удалось развести по углам враждующие стороны. Провокатор и игрок, которая первая нанесла удар, были удалены с площадки. «Днепрянке» удалось довести матч до победы, хотя «Реал» сделал все возможное, чтобы отыграть разницу в счете.