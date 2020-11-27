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На полигоне «Широкий лан» в Николаевской области Украины прошли испытания турецких беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. Сообщается, что БПЛА успешно поразили означенные цели, продемонстрировав свое полное соответствие с заявленными характеристиками.

По непроверенным данным, Украина тренируется использовать беспилотные аппараты, поставленные Турцией, уже около недели. И это навевает кое-какие мысли. Вполне возможно, что это не просто учения, а подготовка к возобновлению активных боевых действий на Донбассе.

Военные эксперты говорят о том, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР точно так же, как и в Армении и Нагорном Карабахе нет никаких средств, способных противостоять ударным беспилотным аппаратам. Поэтому Украина надеется разыграть карабахский сценарий и в кратчайшие сроки вернуть республики под свой контроль

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