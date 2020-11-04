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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сообщил о том, какую рыбу следует употреблять для профилактики заболевания коронавирусом.

Согласно его словам, это треска и минтай. В них содержится много витамина D, который укрепляет иммунитет, что особенно полезно в настоящее время. Выбирать рекомендуется свежую рыбу, а также качественные консервы. Кроме того, витамин содержится в яичном желтке и молочных продуктах.

По словам академика РАН Евгения Шляхто, недостаток витамина D был выявлен у 71,3% пациентов с коронавирусом. У 36,3% из них был тяжёлый дефицит.

Витамин D, как отмечается, единственный витамин, который человек способен синтезировать сам, находясь под действием солнечных лучей. Однако многие жители России испытывают недостаток солнечного света.

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