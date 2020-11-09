В Австралии после проведения анализа ДНК были обнаружены два новых вида сумчатых.

Как сообщается, ранее считалось, что гигантские летающие кускусы, которые встречаются на всём восточном побережье Австралии, являются только одним видом, однако анализ ДНК выявил, что их целых три вида. Предположения об этом появлялись у учёных и раньше – они основывались на морфологических различиях у кускусов, живущих в разных регионах страны. Для полного подтверждения предположения был необходим генетический анализ.

В исследовании специалисты изучили образцы тканей, взятые у 50 кускусов, проживающих в разных регионах страны. Выяснилось, что кроме уже существующего вида Petauroides volans существует ещё два самостоятельных вида. Им дали названия Petauroides armilatus и Petauroides minor.

Отмечается, что, даже когда считалось, что существует только один вид кускусов, он находился на грани исчезновения. С разделением на три вида численность каждого стала ещё меньше.