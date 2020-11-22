В ходе исследований, проводимых над соединительной тканью ЖКТ, ученые из Соединенных Штатов обнаружили в человеческом организме сеть каналов, которые ранее не были известны науке. Найти их помогли очень мощные микроскопы, а также контрастная жидкость, которая вводилась внутрь клеток пищеварительного тракта.

Точно такие же каналы были обнаружены и в пазухах носа. Как и в первом случае, они располагались в слое интерстиция – своеобразной подложки, выстилающей каждый внутренний орган человека.

Ученые считают, что эти каналы вместе с подложкой обеспечивают защиту органов от всякого рода повреждений. Помимо этого, по ним постоянно циркулирует жидкость, объем которой составляет 20 процентов от общего количества.

Эксперты уверены, что открыв эти каналы, они разгадали загадку быстрого распространения по организму раковых клеток. Вполне вероятно, что они переносятся от одного органа к другому через эту самую сеть интерстиция. Что и приводит к появлению метастазов там, где их никто не ожидает. Ученые считают, что теперь они смогут разработать более эффективные методики лечения онкологических заболеваний.