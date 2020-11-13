Самцы складчатомордых листоносов, которые представляют собой одну из разновидностей летучих мышей, борются за самку, стремясь привлечь к себе ее внимание. Биологи из Соединенных Штатов и Коста-Рики, которые наблюдали подобный ритуал ухаживания, заявили, что в природе он встречается чрезвычайно редко.

Чтобы вести наблюдение за летучими мышами, ученые установили в местах, где те обитают, ИК-камеры и микрофоны, способные улавливать ультразвук. Это позволило увидеть и услышать, как самцы листоносов начинают громко кричать и нервно хлопать крыльями, когда к ним приближается самка. По словам экспертов, подобные манеры во время ухаживания демонстрируют лишь 12 видов млекопитающих.

Также биологи отметили, что звуки, издаваемые самцами, целиком построены на одной ультразвуковой частоте. Поэтому этот вид летучих мышей может оказаться гораздо более развитым, чем предполагалось ранее.