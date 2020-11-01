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Президент США Дональда Трамп заявил, что Джозеф Байден собирается ввести в Америке режим самоизоляции на несколько лет.

Байден, как отмечается, является соперником Трампа на выборах. Действующий президент в Twitter сообщил, что Байден планирует ввести самоизоляцию из-за коронавируса, и, возможно, действовать этот режим будет несколько лет.

Как отметил Трамп, это сумасшествие, и никаких режимов самоизоляции быть не должно. Ранее он отмечал, что они не могут «запереться в подвале, как Джо», и подобное решение нанесёт серьёзный экономический ущерб стране.

Выборы в США, как уточняется, состоятся уже 3 ноября. Будут выбраны не только президент, но и вице-президент, а также представители других органов власти, в том числе местные.

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