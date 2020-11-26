Издание The New York Times назвало 25 лучших актёров XXI века.

Величайшим актёром критики издания назвали Дензела Вашингтона. Как они сообщили, актёр не имеет конкуренции, он является «титаном экрана» и при этом тонким и чутким мастером с серьёзной сценической подготовкой. Отмечается, что он способен исполнить роли как героев, так и злодеев, и обычных парней.

В тройку лучших актёров вошли Изабель Юппер, исполнившая роли в фильмах «Она» и «Пианистка», и Дэниэл Дэй-Льюис, который получил трёх «Оскаров» за главную мужскую роль. Четвёртое место получил Киану Ривз, а пятое – Николь Кидман, которую отметили за «трудолюбивость».

По словам составивших рейтинг критиков, список является субъективным, и, скорее всего, скандальным.