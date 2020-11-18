В 1967 году был подписан договор, который запрещал размещение какого-либо оружия в космическом пространстве. Речь в нем шла об оружии массового поражения, поэтому США решили обойти требования, установленные с соглашениями. И придумали оружие, стреляющее из космоса «стрелами».

Эксперт The National Interest Калеб Ларсон напомнил и американцам, и жителям других стран, невольно втянутых в «холодную войну», об этом оригинальном проекте. Он написал, что идея была взята из фантастического романа Джерри Пурнеля.

Пентагон всерьез решил реализовать проект «Стрелы бога» и с энтузиазмом взялся за дело. Было решено, что идеальным материалом для изготовления стрел станет вольфрам. 9-метровые стержни из него, которые должны были выпускаться с орбиты, могли разрушать самые разнообразные объекты военной инфраструктуры. Разгоняясь при этом до скорости в пять Махов.

Проект так и не был реализован, так как изготовление стержней из весьма дорогого материала, а также их вывод на орбиту были слишком уж нерентабельным делом. А сегодня в них и вовсе нет никакого смысла, так как практически все ключевые игроки на планете обзаводятся эффективными средствами радиоэлектронной борьбы, действующими куда мощнее стрел.