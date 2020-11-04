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Главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева рассказала об опасности самолечения коронавируса.

Согласно её заявлению, приём лекарств и антибиотиков без назначения врача способен вызвать переход коронавируса в вирусную пневмонию. При правильно подобранном лечении коронавируса этого не происходит или грозит максимум лёгкой формой пневмонии. Если же с самого начала лечить коронавирус неправильно, то риск развития тяжёлой пневмонии весьма высок. А это, в свою очередь, может довести до необходимости подключения к ИВЛ.

Как отмечается, Абдулганиева с апреля занимается лечением пациентов с коронавирусом, и в её практике было множество случаев, когда человек, занимавшийся самолечением, в итоге доводил себя до госпитализации. Также она рассказала, что снижать температуру жаропонижающими следует лишь тогда, когда она выше 38 градусов. В ином случае человек снижает собственную защитную реакцию.

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