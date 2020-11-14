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В ряде СМИ появилась информация, что телеведущего Дмитрия Хрусталёва ввели в искусственную кому.

Незадолго до этого сообщалось, что Хрусталева доставили в реанимацию 40-й больницу в Сестрорецке. Согласно имеющейся информации, ему стало плохо днём 14 ноября во время встречи с семьёй. Информацию о госпитализации своего соведущего подтвердил Иван Ургант, также он рассказал, что врачи пытаются поставить диагноз.

На данный момент точно неизвестно, что именно произошло с Хрусталевым. По предварительной информации, у него была диагностирована интоксикация. Ранее также предполагалось, что у него коронавирус в тяжёлой форме.

Сейчас, как отмечается, медики собираются провести процедуры для очистки организма ведущего и нормализовать его состояние.

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