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Один из блогеров Ростова опубликовал в своем Телеграм-аккаунте пост о смерти сразу 8 новорожденных детей. Автор заявил, что причиной этому стал недостаток кислорода в перинатальном центре. Но представленная им информация оказалась фейком.

Представители Росздравнадзора, которые моментально отреагировали на публикацию, так и не нашли тел мертвых младенцев. Хотя тщательно проверили данные о компании «Оксиген», которая якобы прекратила поставлять кислород, и о том, что новых поставщиков перинатальному центру обнаружить так и не удалось.

Сотрудники ведомства заявляют, что за указанный автором период (7 дней) в перинатальном центре действительно умерли два новорожденных ребенка. Однако причиной их смерти был вовсе не недостаток кислорода, а чрезмерно низкая масса тела при рождении. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы, призванные назвать максимально точные причины.

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