Вечером 21 ноября в эфир вышел очередной выпуск шоу «Ледниковый период».

В новом выпуске выступили телеведущая Ольга Бузова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. В их выступлении прозвучала песня «If you go away» («Если ты уйдёшь») певицы Регины Веласкес. Как сообщается, после выступления Бузова не смогла сдержать слёз.

Отмечается, что этот выпуск для пары мог стать последним. Также претендентами на вылет являлась пара, состоящая из Екатерины Бобровой и Влада Соколовского. Однако Бузовой и Соловьеву удалось набрать 11,96 баллов, и они продолжат участие в проекте.

Комментируя их номер, заслуженный тренер СССР и член жюри Татьяна Тарасова назвала его “нежнятиной”, и заявила, что они показали себя очень профессионально. Она заявила, что Бузова делала всё прекрасно и жила в музыке. Также было отмечено, что они продемонстрировали интересную постановку и интересное исполнение, почувствовали каждую деталь и сумели передать это остальным.