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Актёры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев, как стало известно, тайно связали себя узами брака.

О свадьбе молодожены рассказали только своим сами близким друзьям и родственникам. Как сообщается, пара встречалась около трёх лет, они познакомились на съёмочной площадке. О будущей свадьбе стало известно ещё в августе, когда Богатырев намекнул на то, что сделал Татьяне предложение. Отмечается, что во время карантина, введённого из-за коронавируса, пара проводила время вместе дома.

Факт бракосочетания актёр подтвердил изданию StarHit, однако он не стал вдаваться в подробности. По некоторым сведениям, церемония прошла в Москве в узком кругу близких людей. Для Богатырева это первый брак, Татьяна же ранее была замужем за Иваном Жидковым. В браке с ним у неё появилась дочь.

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